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Economia

Ourominas lança aplicativo para compra de ouro pelo celular

Plataforma permite negociar e custodiar o metal pelo celular, oferece liquidez diária e prevê a possibilidade de resgate em ouro físico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 11h29
Duas mulheres sorridentes, uma de blazer terracota e outra de blazer lilás, posam em evento. Ao fundo, telão verde com logo Ouro Minas Training e cadeiras com capas verdes Ouro Minas
À esquerda, Olivia Goldstein, CFO da Ourominas (Divulgação/Divulgação)
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Ourominas lança aplicativo para compra de ouro pelo celular Priorizar nos meus resultados Google

A Ourominas lançou um aplicativo para compra e venda de ouro com investimento inicial de aproximadamente R$ 330, equivalente a 0,5 grama do metal. Disponível para iOS e Android, a plataforma busca ampliar o acesso de pequenos investidores a um ativo tradicionalmente utilizado como proteção contra inflação, desvalorização cambial e crises financeiras.

O ouro adquirido fica custodiado pela Ourominas, sem cobrança desse serviço durante o primeiro ano. O investidor pode acompanhar a posição, negociar o ativo nos dias úteis e, se desejar, solicitar o resgate na forma física. A corretora também oferece garantia de recompra, com preços referenciados nas cotações do mercado.

A iniciativa procura alcançar principalmente investidores mais jovens, acostumados a contratar produtos financeiros por meio de aplicativos. Diferentemente dos instrumentos negociados na B3, que oferecem exposição financeira à cotação do ouro, o produto da Ourominas permite ao cliente converter o investimento no próprio metal.

“O ouro sempre se mostrou um investimento seguro, especialmente em tempos de instabilidade. Investir no metal continua sendo uma das formas de proteger o patrimônio, com a vantagem adicional da liquidez diária”, afirma Olivia Goldstein, CFO da Ourominas.

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Segundo levantamento citado pela empresa, o ouro já reúne 1,6 milhão de investidores no Brasil e é reconhecido como modalidade de investimento por 67% da população. A percepção chega a 81% entre os brasileiros das classes A e B, mas cai para 68% na classe C e 52% nas classes D e E.

A Ourominas é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários autorizada pelo Banco Central e atua também nos mercados de câmbio e fornecimento de ouro para consumo industrial. A instituição mantém mais de 100 pontos de atendimento no país.

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