Ouro Preto mira R$ 20 bilhões e dispensa recursos de RPPS
Gestora aposta no avanço dos FIDCs para crescer sem dinheiro dos regimes de servidores estaduais e municipais
João Peixoto, presidente da gestora Ouro Preto, espera encerrar o ano com 20 bilhões de reais na carteira, ante os atuais 17,5 bilhões, impulsionado pelo avanço dos Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios. O crescimento virá sem recursos dos fundos de previdência dos servidores públicos de estados e municípios, que costumam ser grandes investidores do mercado financeiro.
“Neles, ou tem coisas duvidosas ou a burocracia não compensa”, diz Peixoto.