Ouribank vai oferecer R$ 400 milhões em linhas de crédito para PJ

O banco Ouribank prevê destinar 400 milhões de reais para médias empresas com faturamento entre 30 milhões e 300 milhões de reais. O montante é parte dos 2 bilhões de reais em crédito que o Ouribank planejou disponibilizar, no geral, às corporações até 2025. “Boa parte das companhias vai recorrer às linhas de crédito para viabilizar planos porque na ponta, a das famílias, o consumo também será aquecido por meio das linhas de financiamentos à pessoa física, especialmente, as compras parceladas no cartão de crédito”, diz Marcelo Belotto, Head de Novos Negócios e Estruturação de Operações da instituição