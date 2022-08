Os ventos sauditas que garantiram Ibovespa no azul em semana nervosa

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 22/08 a 26/08.

Em uma semana marcada por estresse no mercado internacional depois do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, indicar uma postura mais agressiva de combate à inflação nos Estados Unidos que pode resultar em maiores altas de juros no país, alguns índices americanos como o S&P 500 e o Dow Jones amargaram tombos semanais na casa dos 4%. Na contramão desse movimento, o Ibovespa amealhou uma leve alta de 0,7% no período, puxada, principalmente, pelos papéis da Petrobras, que respondem por boa parte do índice e subiram 6% na semana.

O motivo por trás da forte valorização da estatal pode estar na Arábia Saudita. O ministro de Energia do país ameaça cortar a produção de petróleo se os preços continuarem baixos, na visão dele. Como os sauditas são o segundo maior produtor da commodity no mundo, um eventual corte na produção pode pressionar ainda mais o campo da oferta, já fragilizado pelas sanções impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia. Assim, o preço do petróleo subiu no mercado internacional e voltou para a casa dos 100 dólares o barril, fator que impulsionou as ações da Petrobras no Brasil e evitou uma semana no vermelho para o Ibovespa.

