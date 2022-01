Os US$ 40 bi que podem ir embora com Marcelo Claure do Softbank

O plano era ousado. Segundo algumas fontes ligadas ao Softbank revelaram ao Radar Econômico, a idéia era despejar 40 bilhões de dólares em investimentos nas empresas de tecnologia da América Latina nos próximos anos. Este era um plano com base em estimativas internas, mas que morreu já no fim do ano passado e que agora parece enterrado com a saída de Marcelo Claure. Claure era um dos principais executivos do conglomerado e foi o homem que estruturou todos os investimentos do Softbank na América Latina em um fundo de 5 bilhões de dólares. A saída foi anunciada oficialmente nesta sexta-feira, 27. Os rumores dão conta de que ele se desentendeu com o fundador Masayoshi Son, de quem é amigo pessoal.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter