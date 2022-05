Os três fatores que explicam a aposta do mercado na MRV

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 25 de maio.

Os papéis da construtora MRV fecharam o dia em forte alta de quase 5%, na esteira de três fatores que empolgaram os investidores nesta quarta-feira, 25. De mudanças no programa de habitação Casa Verde e Amarela à operação americana da empresa que pode responder por até 60% das receitas no próximo ano, os ventos navegaram a favor da MRV hoje, mas as ações ainda penam no acumulado do ano por causa da alta de juros no Brasil. Os novos investimentos da MRV nos Estados Unidos e a boa notícia para o setor de construção no Brasil são os assuntos do VEJA Mercado.

