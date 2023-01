Os temidos bancos centrais voltam à cena do mercado

Os bancos centrais americano e brasileiro voltam à cena do mercado financeiro nesta semana. Na próxima quarta-feira, 1°, as autoridades monetárias dos países vão se reunir e definir os rumos de suas políticas monetárias. Para a primeira reunião do ano, não há muito segredo entre os investidores. No Brasil, a ampla expectativa é por uma manutenção da Selic no atual patamar de 13,75% ao ano, enquanto nos EUA a previsão é de que o Fed eleve os juros em 0,25 ponto percentual. As atenções devem se voltar para as atas de ambas reuniões, que podem dar pistas sobre as posturas dos órgãos para os próximos meses. No mercado, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta segunda-feira, 30. No Brasil, ainda há o retorno dos trabalhos no Congresso e a eleição para as presidências da Câmara e do Senado na próxima quinta-feira, 2, que deve agitar a capital federal.

