Os setores que chamam a atenção do capital saudita no Brasil

A família real da Arábia Saudita está em busca de oportunidades de investimentos no Brasil. Quem diz isso é Richard Attias, presidente do FII Institute, entidade idealizada pelos monarcas para injetar recursos em áreas consideradas estratégicas. Attias vê como de maior potencial para aportes dos árabes os setores de mineração, infraestrutura, energia, alimentos, agronegócio e financeiro. Ele está à frente da organização da FII Priority, conferência de investimentos que será realizada no Rio de Janeiro, em junho.