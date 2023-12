Os setores da bolsa que mais devem dar lucro em 2024

A temporada de balanços corporativos das empresas no terceiro trimestre de 2023 fez a bolsa de valores atingir um ponto de inflexão, segundo os analistas do banco Itaú BBA. A avaliação é que 59% das empresas sob cobertura do banco relataram crescimento do lucro líquido em relação ao ano de 2022 e que a melhoria nas tendências de curto prazo será liderada pelas empresas domésticas. “Ao entrar em 2024, esperamos que o crescimento dos lucros do índice consolidado seja impulsionado pelos setores financeiro e doméstico, enquanto as commodities deverão ter crescimento mais tímido. Neste contexto, os números de consenso implicam em crescimento de 13% no lucro do Ibovespa para 2024”, escrevem os analistas em relatório enviado a clientes.

