Os recados de Haddad em seu discurso de posse na Fazenda

Na cerimônia de sua posse como ministro da Fazenda, Fernando Haddad passou uma série de mensagens sobre as primeiras medidas a serem engendradas em sua gestão à frente das finanças do país. Haddad, em seu primeiro discurso como ministro empossado, assumiu um compromisso público de, ainda no primeiro semestre, encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de uma nova âncora fiscal que substitua o teto de gastos, “que organize as contas públicas, que seja confiável e, principalmente, respeitada e cumprida”. Foi aplaudido pelos presentes.

“O arcabouço fiscal que pretendemos encaminhar precisa ter a premissa de ser confiável e demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das finanças públicas. Um arcabouço que abrace o financiamento do guarda-chuva de programas prioritários do governo, ao mesmo tempo que garanta a sustentabilidade da dívida pública”, disse. Haddad afirmou que o governo dará “toda ênfase na recuperação das contas públicas” e que “é preciso combater a inflação”. “É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade. Mas, principalmente, com prioridade social”, disse.

O ministro reafirmou a intenção de dar vazão a uma reforma tributária e aproveitou para alfinetar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer que os atos na política econômica do país em 2022 “foram dos golpes mais duros que eles desferiram contra o povo brasileiro”. Haddad disse ainda que vai rever medidas da gestão anterior para aplainar o déficit previsto de 220 bilhões de reais. “Distribuíram benesses e desonerações fiscais para empresas, desobedecendo qualquer critério que não fosse ganhar a eleição a todo custo. E o custo é esse, senhoras e senhores: 3% do PIB gastos em aumento irresponsável de dispêndios e em renúncia fiscal”, afirmou Haddad.

Siga o Radar Econômico no Twitter