Os R$ 6,3 bilhões do governo para os donos de ônibus e do etanol

O senador Fernando Bezerra apresentou à imprensa detalhes do que será a PEC 16, que deixou de ser a PEC dos combustíveis para virar a dos benefícios sociais. Dois trechos chamam a atenção por apresentarem compensações que beneficiam o setor empresarial privado. O senador prevê uma compensação de 2,5 bilhões de reais para os serviços de transportes públicos para compensar a gratuidade da passagem de ônibus para idosos e outros 3,8 bilhões de reais para compensar a cadeia do etanol, com a justificativa de aumentar competitividade do setor com o diesel. Resultado: 6,3 bilhões dos 38 bilhões de reais totais dos gastos previstos com a PEC.

