Os quatro fatores que fazem a XP acreditar em um petróleo mais caro

Os analistas da XP revisaram para cima suas projeções para o preço do petróleo brent nos anos de 2022 e 2023. Apesar de ainda apostarem na queda da commodity a longo prazo, agora essa trajetória de baixa será mais lenta e gradual na visão deles. A XP trabalha com o petróleo brent a 100 dólares o barril ao final de 2022 e 95 dólares ao final de 2023, contra a previsão anterior de 90 dólares e 80 dólares, respectivamente. Os analistas apontaram quatro fatores para explicar a mudança de planos: embargo de petróleo russo pela União Europeia, expectativa de reabertura da China, falha da oferta em responder a preços mais altos e falta de progresso para chegar a um acordo nuclear com o Irã.

“Vemos um cenário de oferta/demanda apertado no mercado internacional de petróleo no curto e médio prazo, mantendo os preços elevados. Nos últimos meses, estamos vendo governos de todo o mundo fazendo exatamente o oposto do que deveriam faze ao fornecer subsídio aos consumidores finais, aumentando, assim, os preços necessários para destruir a demanda”, acrescentaram os analistas em relatório. Às 15h44, o petróleo brent subia 1,9%, a 119 dólares o barril.

