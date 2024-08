Os próximos passos da Condor após aquisição por grupo árabe

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Gigante estatal de tecnologia e defesa de Abu Dhabi, o Edge Group participou nos últimos dias da primeira reunião do novo Conselho Administrativo da Condor. Em junho, foi anunciada a formação mista com três membros da empresa de não-letais e dois do Edge Group.

Em pouco mais de três meses desde a aquisição de 51% da Condor pelo Edge, as empresas debateram novos investimentos e os próximos passos operacionais para garantir uma expansão de mercado para os EUA, com previsão de início para 2025.

Há a possibilidade da Condor ganhar uma nova fábrica no Brasil, bem como uma nos Emirados Árabes Unidos. Recentemente, a empresa nacional anunciou um novo contrato de 10 milhões de reais para um país da África.