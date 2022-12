Os produtos mais transportados pela Latam ao longo do ano

No Brasil, medicamentos, eletrônicos e têxteis foram as cargas mais transportadas em 2022 pela Latam Cargo, a unidade de transporte de cargas da companhia aérea. Essas cargas representam quase um terço do volume transportado. Na sequência do ranking, aparecem outros itens com diferentes características e diversidade, como alimentos, peixes, materiais cirúrgicos, documentos, vinhos, frutas, vegetais e calçados.

Ao todo, a Latam Cargo transportou no país mais de 95 mil toneladas domésticas de janeiro a outubro de 2022 nos compartimentos de carga de aviões dos passageiros e de aeronaves cargueiras, para 49 destinos nacionais. Desse total, 54% dos transportes cargueiros domésticos da Latam em 2022 foram realizados em voos entre os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, com 25% de participação; Manaus e Fortaleza. Globalmente, o grupo atende 154 destinos em 25 países, sendo 10 deles exclusivos para o transporte de cargas.

