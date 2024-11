Os produtos e serviços que devem bombar na Black Friday, segundo pesquisa

Os produtos e serviços que devem despertar maior interesse dos brasileiros na Black Friday deste ano são eletrodomésticos, viagens e eletrônicos, segundo levantamento da Koin, fintech de pagamentos do grupo Decolar. Quase metade dos consumidores (48%) diz ter interesse em adquirir um eletrodoméstico durante o evento de descontos. No caso das viagens e eletrônicos, esse percentual é de 46% e 41%, respectivamente. Em segundo plano, estão os segmentos de moda e acessórios (26%), móveis e decoração (22%) produtos para casa (21%) e beleza e cosméticos (18%). A pesquisa ouviu mais de 300 pessoas em todas as regiões do Brasil, na primeira semana de novembro.