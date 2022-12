Os primeiros desafios de Lula e Haddad na economia em 2023

VEJA Mercado em vídeo | 29 de dezembro.

Os primeiros desafios e as prioridades do presidente eleito Lula na economia já estão definidos antes mesmo da posse marcada para o próximo dia 1°. A expectativa é grande pelas tramitações, ainda no primeiro semestre, de uma reforma tributária e de um novo arcabouço fiscal para substituir o atual teto de gastos. Os termos e os planos do governo eleito para destravar a agenda econômica em 2023 são os assuntos desta edição especial do VEJA Mercado.

