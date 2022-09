Os preocupantes presságios para a Qualicorp e os planos de saúde

As operadoras de planos de saúde devem enfrentar um cenário um tanto quanto complicado nos próximos meses, pelo menos essa é a previsão do Credit Suisse. Os analistas do banco cortaram de 18 reais para 9 reais o chamado preço-alvo dos papéis da Qualicorp, e temem por uma fuga de beneficiários no segundo semestre deste ano. “Um aumento nas taxas de saída pode ocorrer no terceiro trimestre após os reajustes de preços dos planos de saúde que estão concentrados nesse período. Aumentos de preços entre os contratos podem chegar a 15-20%, motivando cancelamentos”, avalia o banco.

Ainda assim, esses reajustes podem não cobrir integralmente o aumento de despesas da companhia, ou seja, o reajuste pode ser negativo para as duas pontas. “Nossa revisão considera um maior custo de capital em relação à última revisão e a continuação do fenômeno de menor popularidade dos planos, levando a um aumento do ticket médio abaixo da inflação”, conclui a instituição. Por outro lado, a chave que pode virar o jogo para a Qualicorp é a reversão da atual tendência de saída, o que “colocaria a empresa de volta ao crescimento e melhoraria os fluxos de caixa operacionais”. Por volta de 14h30, os papéis da empresa recuavam 3%, e acumulam perdas de 48% no ano.

