Os potenciais turísticos do Brasil que podem concorrer com o Nordeste

O presidente da rede hoteleira Atlantica Hospitality International, Eduardo Giestas, é o convidado desta edição do programa VEJA S/A e falou sobre os destinos poucos explorados do Brasil. Ele admite que o Nordeste ainda é a opção predileta dos viajantes, mas acenou para outras localidades que prometem disputar a preferência dos turistas. “A gente tem no Brasil alguns destinos que se desenvolveram de forma muito competente, como a serra gaúcha, que é um exemplo que foge da sazonalidade. Existem eventos que atraem turistas para lá o ano inteiro. E existem potenciais não explorados, como a região amazônica, que tem uma exploração muito pequena. O que se vê primeiro é a costa nordestina, o Rio vem em seguida, e esses destinos que souberam se desenvolver como grandes destinos de lazer, como a serra gaúcha”, disse em entrevista ao programa VEJA S/A. Ele reconhece, no entanto, que o Brasil possui extrema dificuldade de atrair os turistas estrangeiros e que medidas como a exigência de vistos a americanos, canadenses e japoneses são inócuas e prejudiciais para o turismo local.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify