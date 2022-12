Os possíveis novos nomes para o Ministério da Fazenda de Haddad

Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad deve anunciar mais nomes de sua equipe na próxima segunda-feira 19. Para a Secretaria de Política Econômica, o nome mais cotado é o de Guilherme Mello, professor da Unicamp e um dos principais assessores econômicos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cotado para o comando do Tesouro, o nome do ex-presidente do Instituto Fiscal Independente (IFI) Felipe Salto perdeu fôlego para o comando da secretaria. A tendência crescente é de que Haddad indique um nome que “conhece a mais tempo”. Já para a Receita, como mostrou o Radar Econômico, o nome de Adriana Rego, ex-presidente do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), é citado como uma das possibilidades dentro do governo de transição.

