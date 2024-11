Os planos do Mubadala para a Bolsa do Rio de Janeiro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Mubadala Capital, fundo soberano dos Emirados Árabes e dono da futura Bolsa do Rio de Janeiro, vai trabalhar para que ela seja a maior do mundo em investimentos verdes. A inspiração é a Bolsa de Toronto, a maior do planeta em número de empresas de mineração.