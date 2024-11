Os planos de retorno do Carlyle para o Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O fundo americano Carlyle, que deixou o mercado brasileiro há alguns anos, pretende voltar a investir em grandes negócios no país, com cheques acima de 100 milhões de dólares. A tese de investimento do grupo é agnóstica, ou seja, todos os setores estão sendo observados.