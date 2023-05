Os planos de Haddad para o campo fiscal e os novos recados a Campos Neto

VEJA Mercado em vídeo | 17 de maio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou metas ambiciosas no campo fiscal e mandou alguns recados ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Haddad prevê uma ampla maioria para aprovar a nova regra fiscal do país e projeta celeridade nas discussões da reforma tributária. Ao final de audiência na Câmara dos Deputados, sobraram alguns recados a Campos Neto sobre a condução dos juros no país. Os planos do ministro da Fazenda e a resposta velada do presidente do Banco Central são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 17.

