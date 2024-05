Os planos de expansão da Rede de Supermercados Guanabara

A rede de supermercados Guanabara, presente no Rio de Janeiro, segue expandindo operação no estado. A empresa vai abrir sua primeira unidade na Zona Oeste. O local terá 22 mil m² e contará com um shopping de serviço com 15 lojas. Já estão locadas marcas como O Boticário, Soft Everest, Drogarias Carioca, Le Parlour Beauté e Fábrica de Bolo Vó Alzira. Será a 27ª unidade da rede.

Além da nova unidade, está prevista a abertura de mais uma megaloja ainda este ano, juntamente com a compra de mais dois terrenos no Rio de Janeiro. “Nosso investimento em 2024 será 50% maior do que em 2023. Ainda iremos reformar seis lojas para que todas as nossas unidades fiquem dentro do novo padrão”, diz Albino Pinho, diretor de Marketing do Supermercados Guanabara. “Temos como meta manter sempre as megalojas e gerando cada vez mais empregos. Atualmente temos quase 13 mil funcionários diretos”, prossegue. O investimento é 100% próprio.