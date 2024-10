Os planos de expansão da Olho no Carro para catapultar venda de veículos

A Olho no Carro, plataforma de consulta veicular para pessoas físicas do Brasil, ampliou seu faturamento em 53% no ano de 2023, se comparado com o mesmo período de 2022. Para 2024, a previsão é não só aumentar o faturamento, saltando de 20 milhões de reais para 27 milhões de reais, como também ampliar o número de downloads no aplicativo, alcançando a marca de cinco milhões. Atualmente, a empresa possui um total de 1,5 milhão de usuários cadastrados, com São Paulo como o estado com maior número de cadastros, cerca de 323 mil. Nos nove primeiros meses de 2024, a restrição mais comum para a compra de um veículo foi “comunicação de venda”.