A Buddemeyer, marca de cama, mesa e banho, vai investir de 25 a 30 milhões de reais até o próximo ano em logística para dar agilidade às operações de entrega de produtos nas lojas.

Com 15% do faturamento vindo do Rio Grande do Sul, a Buddemeyer sentiu os reflexos da tragédia no estado pelas chuvas; ainda assim, espera crescimento de 15% do lucro operacional de 2023 a 2024.