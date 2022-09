Os planos de Chaim Zaher para consolidar escolas internacionais no país

Maior grupo de educação básica do país, o Grupo SEB planeja investir, em cinco anos, aproximadamente 200 milhões de reais na consolidação de redes internacionais de ensino no país. Desse total, 150 milhões de reais serão investidos na Sphere International School nos próximos três anos anos. Atualmente, a Sphere possui uma unidade própria, localizada em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. No próximo ano, a rede vai abrir sua primeira franquia na capital paulista. Para 2024, já está prevista a inauguração de outras três unidades em diferentes estados.

Presidente do Grupo SEB, Chaim Zaher aposta na demanda crescente por escolas internacionais. “A Sphere oferece uma metodologia de ensino capaz de preparar os alunos tanto para uma carreira no Brasil, quanto no exterior. Essa é a maior demanda das famílias que confiam a educação de seus filhos a uma escola internacional”, afirma.

Siga o Radar Econômico no Twitter