Os planos da Huawei em fibra óptica para pequenas e médias empresas

A Huawei quer passar a comercializar o serviço de fibra óptica, chamado fiber to the room (FTTR), também para pequenas e médias empresas, além de residências. A ideia é permitir que os provedores de internet parceiros no Brasil possam aumentar a base de clientes na mesma infraestrutura de rede, ou seja, aproveitar a rede de fibra óptica que é vendida para residências, e levá-la também para negócios, hospitais, supermercados, escolas, passando fibra óptica onde é cabo elétrico.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no Brasil, dois terços (66%) das conexões de banda larga fixa são baseadas em fibra óptica. Esse cenário é um efeito da modernização da infraestrutura de telecomunicações no país.