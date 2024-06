Com 1,7 bilhão de reais sob gestão e sessenta famílias no portfólio, a gestora de patrimônio Capri estabeleceu a meta de chegar a 2 bilhões de reais em carteira até o final do ano. Sócio da Capri, Bruno Leta diz, contudo, que não quer crescer a qualquer custo. Por isso, recusa a entrada de novos investidores no negócio.