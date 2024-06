Os planos da Airbus para disputar nicho de mercado com Embraer

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A fabricante franco-germânica de aeronaves Airbus quer trazer ao mercado brasileiro, para operar rotas regionais, o modelo de médio porte A220. Cada avião custa 45 milhões de dólares. Atualmente, quem domina o segmento de aviões para trechos curtos no país é a brasileira Embraer.

O A220 só entrará no mercado brasileiro se Azul e Latam, as principais companhias aéreas do país, quiserem. Para os próximos anos, 120 aeronaves foram encomendadas pelas duas empresas para a renovação de frota. Todas da família Airbus A320, de porte maior.