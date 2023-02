Os pedidos de deputados para destravar agenda feitos a Geraldo Alckmin

Deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) têm uma série de demandas endereçadas ao vice-presidente Geraldo Alckmin — que acumula o posto com o cargo de ministro da Indústria. Liderada pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), a frente quer apresentar os projetos prioritários do grupo. A frente organizou um almoço, restrito aos parlamentares, com o vice-presidente, que ocorrerá nesta terça-feira 7, em Brasília. Mais de 50 congressistas já confirmaram presença no encontro.

Os deputados pedem o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a desoneração da folha de pagamento para demais setores, entender as mudanças propostas em relação ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) apresentadas pelo governo e trabalhar pelo avanço da proposta que padroniza o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais — aprovado na Câmara e à espera no Senado.

