Os olhos do mercado voltados para Alckmin, Tebet — e a Petrobras

O mercado acorda nesta quarta-feira, 4, ainda atento às mudanças propostas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e as indicações dos ministros em seus discursos de posse. Nesta quarta, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a senadora Simone Tebet tomam posse como ministros da Indústria e Comércio e do Planejamento, respectivamente. Detentores de cargos importantes, os dois têm os discursos de posse lotados de expectativa. Em paralelo, o pregão de hoje deve refletir a indicação formal do senador Jean Paul Prates ao comando da Petrobras — cujos papéis vêm oscilando negativamente desde a posse de Lula e as indicações de políticas que serão engendradas na estatal pelo novo governo.

