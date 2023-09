Os novos projetos de pesquisa da Pirelli no Brasil

A Pirelli deve anunciar nos próximos dias mais um ciclo de investimentos no Brasil. Nos últimos 6 anos, a empresa italiana depositou cerca de 2 bilhões de reais no país.

Esse ciclo terá início com um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que deve ser instalado em São Paulo ou Bahia, no inicio do ano que vem. Minas Gerais, parceira estratégica da gigante automotiva Stellantis, corre por fora. As negociações estão em fase final.

