Os novos passos na reforma tributária e na regra fiscal

As duas pautas econômicas mais relevantes do governo federal no primeiro semestre seguem caminhando no Congresso Nacional. Depois da apresentação do relatório da reforma tributária, o texto da proposta deve ser apresentado nesta quarta-feira, 14, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). É a partir da apresentação do texto que as discussões entre parlamentares e setores da sociedade civil vão se intensificar para eventuais modificações na matéria. Na semana passada, Ribeiro apresentou o relatório do grupo de trabalho, com um modelo de Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) dual. No caso do arcabouço fiscal, a expectativa é pela votação do projeto no Senado. Um impasse em relação ao índice de inflação que vai corrigir o aumento das despesas é o ponto de discussão no momento. O governo trabalha para não ter de cortar 40 bilhões de reais em despesas no próximo ano.

Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em alta na manhã desta quarta. Os olhos estão voltados para a reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, a respeito da condução da política monetária do país. A ampla expectativa é por uma pausa no ciclo de alta de juros nos EUA.

