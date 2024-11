Os milhões que a Record vai arrecadar com a transmissão do Brasileirão

Depois de dez anos, a Magalu vai voltar a ser anunciante do Campeonato Brasileiro, desta vez pela Record. O contrato foi assinado na terça-feira, 12. Com a Magalu, já são seis contratos fechados pela Record, todos eles com grandes marcas: EstrelaBet, Sportingbet, Grupo Heineken, General Motors e Burger King (Zamp). A emissora tem somente mais um espaço disponível, podendo chegar a sete anunciantes. “Sempre analisamos estrategicamente as possíveis parcerias, e vimos que esta é uma grande oportunidade para incentivar o esporte e posicionar a EstrelaBet como marca apoiadora da modalidade”, diz Renan Cavalcanti, CMO da plataforma de apsotas EstrelaBet.

Informações de bastidores dão conta que, com as seis marcas fechadas, os valores ultrapassam os 250 milhões de reais, suficientes para pagar o que a Record já pagou pelos direitos televisivos, algo em torno de 215 milhões de reais. “A visibilidade do Campeonato Brasileiro é gigante, e nos últimos cinco anos, as propriedades que envolvem o futebol tiveram uma alta valorização”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.