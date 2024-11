Os milhares de empregos gerados pelas obras na ‘Rodovia da Morte’

A duplicação e as melhorias previstas na BR-381, conhecida como “Rodovia da Morte”, geraram milhares de empregos, de acordo com estudo conduzido pela Houer Consultoria a pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Privatizada em agosto, as cidades localizadas ao longo do trecho concedido, que vai de Minas Gerais a São Paulo, registraram em 2023 a criação de 22 907 vagas de emprego, sendo 5 524 no setor industrial. Em contrapartida, nas áreas abrangidas pelo trecho ainda não concessionado, houve a perda de 1 180 postos de trabalho no mesmo setor.

A nova concessão será administrada pela 4UM Investimentos, consórcio vencedor da disputa. O grupo, formado pelas empresas MLC, Aterpa e Senpar, assinará o contrato na próxima semana.