Os importantes recados do poderoso Livro Bege ao mercado

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) divulgou a nova edição do poderoso Livro Bege, um relatório divulgado oito vezes ao ano sobre a situação da economia norte-americana. Na edição que compilou os resumos de 12 distritos do Fed até o último dia 7 de outubro, o cenário indicava um leve aumento na atividade econômica do país, embora o tom dos distritos tenha sido mais pessimista em relação ao futuro em função da inflação e das sucessivas altas de juros que devem emperrar a economia dos EUA. “A atividade econômica expandiu modestamente desde o relatório anterior, embora as perspectivas tenham ficado mais pessimistas em meio a crescentes preocupações com o enfraquecimento da demanda”, diz o relatório. “Quatro distritos observaram atividade estável e dois citaram declínios, com desaceleração ou demanda fraca atribuída a taxas de juros mais altas, inflação e interrupções no fornecimento”, complementa.

O Livro Bege revela ainda que algumas empresas relataram uma elevação nos salários de seus funcionários por causa da inflação e do aumento no custo de vida. Importante ressaltar que o payroll de setembro surpreendeu o mercado depois de revelar uma queda no desemprego no país que não estava no radar dos investidores, e que os números indicam que o mercado de trabalho do país segue aquecido. A notícia é boa, mas pode provocar uma nova escalada na inflação e, por consequência, nos juros. O banco suíço UBS, por exemplo, refez suas contas e passou a trabalhar com uma taxa de juro terminal nos Estados Unidos entre 5% e 5,25%. Os índices acionários americanos, como o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500, fecharam em quedas de 1% na última quarta-feira, 18.

