Os honorários milionários dos administradores judiciais da Americanas

Designados como administradores judiciais da recuperação judicial da Americanas, a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro definiu que o escritório Zveiter e a empresa Preserva-Ação receberão remuneração de 0,23% de todos os passivos da varejista como honorários, divididos em 55 parcelas. Trata-se de algo em torno de 100 milhões de reais, ou aproximadamente 1,8 milhões de reais em vencimentos mensais. Oito advogados assinam a petição. O pedido argumenta pela “incidência de parcelas intermediárias e flexíveis, dentro da sazonalidade do mercado e da própria atividade desenvolvida pelas empresas, corrigidas pela inflação do período” e os valores serão divididos meio a meio entre os dois grupos. Segundo o pedido, o valor é “suficiente para fazer frente às despesas com a equipe multidisciplinar contratada pela atuar nesta recuperação judicial” e “compatível com a extensão e complexidade dos trabalhos; não representa óbice à capacidade financeira da sociedade e revela-se convergente com os valores e percentuais praticados no mercado”.

