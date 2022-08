Os golaços de Lula no encontro com a Fiesp

Em encontro realizado com empresários na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu sinais alvissareiros para o mercado e aplainou dúvidas sobre seus movimentos em torno da economia do país. O ex-presidente sinalizou por uma reforma tributária, afirmando que uma proposta tem que ser analisada “logo depois da posse”. Ainda no encontro, Lula afirmou que o país tem de fazer uma reforma administrativa — o que, na visão de analistas, ampliaria a capacidade de investimentos do país.