Dividendos: os fundos imobiliários com maior retorno da B3

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O fundo de investimento imobiliário RBHG11 conquistou o primeiro lugar no ranking dos 10 fundos de crédito com maior retorno em dividendos na B3, registrando um dividend yield (DY) de 13,7% ao longo dos últimos 12 meses, com média mensal de 1,07%. O levantamento, realizado pela Rio Bravo Investimentos, destacou fundos de crédito imobiliário “high grade”, que se concentram em ativos de alta qualidade e menor risco de inadimplência.

Veja abaixo o ranking: