Os fatores que podem fazer Bolsonaro virar o jogo sobre Lula

Atualizado em 5 out 2022, 14h54 - Publicado em 5 out 2022, 14h42

Por Victor Irajá Atualizado em 5 out 2022, 14h54 - Publicado em 5 out 2022, 14h42

A consultoria especializada em política para o mercado financeiro Arko Advice aponta um “ligeiro favoritismo” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, mas que pode ser revertido a favor de Jair Bolsonaro (PL). A consultoria, que apontou a ocorrência de um segundo turno na eleição presidencial por uma margem apertada em favor de Lula, aponta que, no segundo turno, o cenário pode sofrer uma reviravolta a favor de Bolsonaro por conta de três fatores: desempenho em Minas Gerais com o apoio do governador reeleito Romeu Zema (Novo); a forte candidatura de Tarcisio de Freitas (Republicanos) em São Paulo; e o potencial efeito da terceira parcela do Auxilio Brasil. A empresa aponta que os fortes palanques estaduais conquistados por Bolsonaro “podem fazer a diferença” a favor do atual presidente.

