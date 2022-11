Os fatores que pesam na gangorra do mercado aos quatro cantos do mundo

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 22, enquanto as bolsas asiáticas negociam em baixa. Os investidores estão em compasso de espera pelas decisões da China a respeito da primeira morte oficial por Covid-19 no país desde maio. O temor é de que novas restrições venham a comprometam a economia chinesa e, por consequência, provoquem um efeito dominó a nível global. O minério de ferro negocia em baixa de 2% em Dalian, a 101,5 dólares a tonelada. Nos Estados Unidos, a expectativa é pela divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e pelas pistas da autarquia em relação aos próximos passos da política monetária do país.

Já no Brasil, a famigerada PEC da Transição e suas alternativas seguem em debate no Congresso Nacional. O governo eleito ainda não deu detalhes da proposta que vai encaminhar para apreciação e tampouco revelou quem vai ocupar o ministério da Fazenda, mas os investidores seguem ansiosos por qualquer novo aceno nesse sentido. Na véspera, o Ibovespa subiu e o dólar comercial recuou depois de uma proposta alternativa bem mais econômica ter sido apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).

Siga o Radar Econômico no Twitter