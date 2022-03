Os fatores Petrobras, Rússia e Bolsonaro no preço da gasolina

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 07 de março.

A partir desta segunda-feira, as principais notícias do mercado financeiro, os bastidores, as análises e as tendências de dólar, bolsa e tudo que pode mexer com o seu bolso serão publicadas em vídeo. É o VEJA Mercado em vídeo. O petróleo disparou para a casa dos 125 dólares o barril, mas as ações da Petrobras afundaram 7% no pregão de hoje. Os efeitos da guerra no preço da gasolina e as divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e os acionistas da Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado em vídeo desta segunda-feira.

