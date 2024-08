Os estados que serão mais impactados por aumento do imposto sobre heranças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A reforma tributária aprovada pela atual legislatura do Congresso Nacional deve elevar os impostos cobrados sobre heranças e doações em uma série de estados brasileiros. Os dez mais impactados seriam Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo; segundo levantamento do escritório André Teixeira, Rossi, Andrade, Saadi Advogados.