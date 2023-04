Os elogios de Rodrigo Pacheco à regra fiscal de Fernando Haddad

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a linha apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o novo arcabouço fiscal “agradou sobremaneira” a lideranças do Congresso Nacional e que o teto de gastos “foi muito útil no seu tempo para conter o gasto desenfreado, ainda mais em momentos de crise”. As falas ocorreram durante o Lide Brazil Conference, realizado em Londres.

Ele afirmou ainda que o próprio Congresso Nacional se posicionou de forma contrária à revogação da regra aprovada pelo governo de Michel Temer quando “se discutia a revogação” do teto, mas que a apresentação de uma regra substituta que atenda os anseios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é positiva.

“Quando se apresenta um arcabouço fiscal que atrela as despesas ao crescimento de receitas, isso nos pareceu algo adequado porque permite uma perspectiva linear e perene em torno da responsabilidade fiscal e se abre o espaço fiscal necessário para aquilo que o governo federal tem como prioridade, que são os programas sociais”, disse ele.

