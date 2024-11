Os efeitos das eleições nos EUA e da atividade da China

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Neste episódio do Veja Seu Bolso, o diretor-executivo da Absolute Investimentos, Tiago Sant’Anna, e o chefe de pesquisa econômica da casa, Felipe Tâmega, discutem a criação do fundo Absolute Vertex — o principal da casa. Santa’Anna apresenta os princípios do fundo desde a sua fundação e como ele funciona, sendo um multimercado que já rendeu mais de 200% em 10 anos.

Tâmega explica também os efeitos sobre o fundo e sobre o mercado de dois grandes temas atuais: as eleições americanas e o crescimento da China, assuntos que devem render importante debate nos próximos meses.