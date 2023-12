Os duros impactos das tensões no Mar Vermelho para a economia global

Empresas como BP, Maersk, Evergreen Line e MSC anunciaram a suspensão de trânsito de mercadorias e commodities, como o petróleo, por meio do Canal de Suez, que corta o continente africano pelo Egito. Cerca de 95% do tráfego de navios pelo está suspenso por causa ataques dos rebeldes Houthi, do Iêmen, intensificarem ataques contra embarcações na região. Aliado ao Hamas, o grupo ingressou no conflito entre o grupo terrorista e Israel. Cerca de 12% de todo o trânsito de mercadorias mundiais passa pelo Canal de Suez, o que fomenta o temor de que as suspensões de operações por meio do estreito cause impacto nos preços de combustíveis e outros produtos. Para se ter uma ideia, o tráfego na região levou meses para ser restabelecido depois de um navio ficar encalhado por seis dias em meados de 2021.

Segundo agências internacionais, a estimativa é que o redirecionamento de navios para Cabo da Boa Esperança acrescente duas semanas ao transporte além do que seria gasto se as rotas originais fossem mantidas. Além do natural atraso para a entrega de mercadorias, o gasto adicional em combustíveis aumenta a demanda por petróleo e afeta os preços de fretes internacionais. Os preços do barril de petróleo tiveram alta de 3% na segunda-feira, 18. Nesta terça-feira, 19, a alta é de 0,5%, na casa dos 78 dólares por barril. “O petróleo se mantém próximo ao seu maior fechamento em mais de duas semanas depois de mais empresas evitarem o Mar Vermelho após um aumento nos ataques a navios na região”, afirmam os analistas da Genial Investimentos.

Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou a criação de uma operação multinacional para salvaguardar o comércio no Mar Vermelho. Países como Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Seicheles e Espanha farão parte do esforço internacional. “Este é um desafio internacional que exige ação coletiva. Portanto, hoje anuncio o estabelecimento da Operação Prosperity Guardian, uma nova e importante iniciativa de segurança multinacional”, disse em comunicado.

