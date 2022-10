Os dois fatores que se confrontam na corda bamba do preço da gasolina

Atualizado em 14 out 2022, 18h08 - Publicado em 14 out 2022, 18h05

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 14 de outubro.

A pressão para a Petrobras subir os preços da gasolina e do diesel cresce ao passo em que a distância dos preços brasileiros para a paridade internacional só aumenta. Apesar do declínio do petróleo, a alta do dólar comercial no Brasil compensa as quedas e eleva a defasagem dos combustíveis no país. A pressão em cima da Petrobras que pode significar um revés para a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição e o tamanho do eventual reajuste nas bombas são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 14.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade