Os dois fantasmas que assombram os resultados de Magalu e Via

VEJA Mercado: varejistas divulgam resultados trimestrais, mas dois fatores roubam a cena dos números

As varejistas Magazine Luiza e Via, dona de marcas como Casas Bahia e Ponto, divulgaram seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 e os números vieram em linha com as estimativas do mercado. Ambas fecharam o trimestre no vermelho em razão de efeitos não recorrentes e do cenário de juros muito altos no Brasil, mas as companhias tiveram um aumento nas vendas que agradou os analistas. Todavia, dois fantasmas assombraram os números da empresa e as ações caem forte nesta sexta-feira, 10. No caso do Magalu, a companhia revelou ao mercado uma denúncia anônima sobre supostas práticas irregulares que envolvem bonificações relacionadas a compras de fornecedores e distribuidores, que envolvem 3,5% do total de compra de mercadorias em 2022. Já a Via anunciou a saída de Helisson Lemos, vice-presidente de inovação digital da empresa, executivo considerado peça-chave para o desenvolvimento do marketplace da empresa.

A leitura de alguns analistas é que os dois efeitos devem se sobressair sobre os resultados em si das empresas e pressionarem as ações. “Enxergamos o anúncio da Via como negativo, uma vez que Helisson era um executivo importante para o desenvolvimento do marketplace da Via, o que pode ofuscar os resultados”, escrevem os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes. “Como no caso de Via, acreditamos que o fato relevante divulgado pelo Magalu pode ofuscar os resultados, levantando preocupações quanto às políticas comerciais da companhia”, completam. Por volta das 13h, as ações de Via e Magalu recuavam 8% e 2%, respectivamente.

