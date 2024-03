Os disparos dos bancos contra a Petrobras após mudanças nos dividendos

As ações da Petrobras abrem o dia em forte queda de 12% na bolsa de valores. A empresa anunciou o pagamento de 14 bilhões de reais em dividendos referentes ao quarto trimestre de 2023, conforme previsto na política de remuneração da companhia. Por outro lado, a estatal decidiu não pagar dividendos extraordinários, como vinha ocorrendo até então. A cifra decepcionou o mercado, que chega a apostar em uma cifra próxima a 50 bilhões de reais de reais para o período. A Petrobras decidiu realocar 43 bilhões de reais em um fundo de reserva de capital. A mudança caiu como uma bomba na bolsa de valores. Os bancos Bradesco BBI, Santander e Bank of America cortaram para “neutra” a recomendação para os papéis da empresa. Os analistas do Itaú BBA, em relatório, classificaram as mudanças como “a notícia que ninguém queria ouvir”.

“Como resultado, não vemos mais o rendimento de dividendos da Petrobras como atraente em comparação com seus pares globais”, afirmam os analistas do Bradesco BBI. “Do ponto de vista dos investidores dos mercados emergentes, acreditamos que os fluxos poderão afastar-se da Petrobras para as empresas petrolíferas chinesas”, concluem. A teleconferência dos resultados da Petrobras é aguardada ainda nesta manhã e podem interferir no humor do mercado.

