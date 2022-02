Os diferentes resultados das pesquisas eleitorais de Genial, Modal e XP

Os clientes do banco Modal têm recebido desde janeiro uma pesquisa que mostra rumos diferentes do consenso das outras pesquisas eleitorais que são divulgadas com frequência. A pesquisa Futura/Modal de fevereiro, por exemplo, mostrou Bolsonaro à frente de Lula nas respostas espontâneas e tecnicamente empatado nas respostas estimuladas. Enquanto isso, pesquisas de outras instituições financeiras que são divulgadas a clientes como da Genial e XP mostram Lula com uma ampla vantagem sobre Bolsonaro.

Antonio Lavareda, coordenador da pesquisa da Ipespe, que é contratada pela XP, diz que não é possível saber exatamente o que acontece na pesquisa da Futura porque eles tiraram uma pergunta sobre quem a pessoa votou no segundo turno das últimas eleições. Na primeira pesquisa feita em janeiro pela Futura, esta pergunta existia, mas estava no meio do questionário o que tem potencial, segundo Lavareda, de distorcer os resultados pois traz um efeito “consistência” para a pessoa que está respondendo. Além disso, a diferença de percentual encontrada pela Futura em quem votou em Bolsonaro ou Haddad no segundo turno de 2018 é quase o dobro dos números reais apurados na eleição. Sobre o número total de eleitores, Bolsonaro e Haddad tiveram uma diferença de votos de 7 pontos. A pesquisa Futura mostrava uma diferença entre seus pesquisados de 16 pontos. A da Ipespe uma diferença de 11 pontos. Ou seja, pode haver um viés pró-Bolsonaro nas pesquisas. “Primeiro a pergunta estava localizada no lugar errado, devia estar só no final. E agora a pergunta não foi feita. Então não dá para saber se existe ou não um viés ideológico na pesquisa atual”, diz Lavareda, que deve divulgar a próxima pesquisa nesta sexta-feira, 25.

Uma curiosidade. No começo de janeiro, a XP assinou um memorando de entendimentos para comprar o banco Modal e, no momento, aguarda a aprovação das autoridades. Qual pesquisa irá prevalecer?

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.